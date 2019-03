Corvus Gold hat erneut Top-Bohrergebnisse für sein Mother Lode-Goldprojekt in Nevada vorgelegt. Ein Bohrloch wies über einen Abschnitt von 126 Metern 1,85 g/t Gold auf. Teilabschnitte zeigten noch deutlich höhere Goldgrade.

Expansion des Vorkommens kommt voran

Seit knapp drei Jahren arbeitet Corvus Gold (2,16 CAD | 1,31 Euro; CA2210131058) am Mother Lode-Projekt. Und seither trifft man mit jedem Bohrloch auf Gold. Inzwischen kommt Mother Lode allein auf eine Ressource von 1,16 Mio. Unzen Gold, wobei hier nur die Ergebnisse bis zum Sommer 2018 berücksichtigt wurden. Aktuell arbeitet man kräftig an der Expansion des Vorkommens. Dazu dürften auch die neuesten Ergebnisse beitragen. So veröffentlichte Corvus die Resultate von drei neuen Bohrlöchern, die nördlich bzw. östlich der bestehenden Ressource niedergebracht wurden. Das beste Loch, ML19-104, traf in nördlicher Richtung einen Abschnitt mit 1,85 g/t Gold über eine Länge von sagenhaften 126 Metern (siehe Karte, zur vergrößerten Ansicht). Ein Teilabschnitt davon kam auf über 10,7 Meter auf eine hochgradige Mineralisierung von 6,28 g/t Gold. Die ausführlichen Bohrergebnisse finden Sie an dieser Stelle.

Goldgrade nehmen zu

Das sind sehr gute Bohrergebnisse, die zeigen, dass die Ressource auf Mother Lode noch deutlich größer werden kann. Das Unternehmen plant, im Laufe des Jahres insgesamt 15.000 Bohrmeter auf ...

