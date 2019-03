Im laufenden Jahr wird es in den USA voraussichtlich keine Zinserhöhung mehr geben. Die Währungshüter beließen den Leitzins am Mittwoch in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.

Angesichts unsicherer Konjunkturaussichten bläst die US-Notenbank ins Auge gefasste Zinserhöhungen für dieses Jahr ab. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beließen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Zugleich signalisierten sie in ihrem aktualisierten Ausblick, dass sie erst für 2020 wieder eine Erhöhung erwägen.

Viele Händler hatten sich bereits darauf eingerichtet, dass die Fed den Zins 2019 nicht mehr erhöhen wird. Die US-Notenbank hatte bei ihrer bislang letzten Zins-Erhöhung im Dezember noch zwei weitere Schritte nach oben für 2019 avisiert. Stattdessen könnte nun laut Experten auch eine Lockerung der Geldpolitik wieder ...

