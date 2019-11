Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Der disinflationäre Trend in Südafrika dürfte sich auch bei den heutigen Preisdaten fortsetzen: Nachdem die Inflationsrate im September bei 4,1% lag, erwarten wir im Oktober 3,9%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit Blick auf die Preisgefahren durch die wahrscheinlich höhere Neuverschuldung der Regierung gebe es jedoch kaum Spielraum für geldpolitische Lockerungen. Insofern werde die Notenbank ihren Leitzins am Donnerstag voraussichtlich unverändert bei 6,5% belassen. Zweifel über die Schuldentragfähigkeit Südafrikas könnten über Risikoaufschläge zu steigenden Renditen langlaufender Staatsanleihen des Landes führen. (20.11.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...