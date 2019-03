Berlin (ots) - Wenn nicht alles täuscht, hat insbesondere auch in der literarisch interessierten Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit gegenüber den Entwicklungen in den Nachbarländern stark nachgelassen. Zwar darf sich Tschechien, das diesjährige Gastland der Leipziger Buchmesse, für ein paar Tage auf ein gesteigertes Interesse an seiner literarischen Produktion freuen. Die Zahl der übersetzten Bücher ist deutlich gestiegen. Aber dass daraus ein anhaltender Trend erwachsen kann, glaubt kaum einer der Experten.



