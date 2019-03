The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.03.2019



ISIN Name



BMG652801025 NKWE PLATINUM NEW (AUD)

CA50219G1063 LSC LITHIUM CORP.

CA7581072054 REDZONE RESOURCES

MHY737601374 SEANERGY MARITIME HLDGS

US29359T1025 ENSYNC INC.

US90130A2006 TWENTY-FIRST CENT. FOX B