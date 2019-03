LONDON, March 20, 2019hat heute die Verfügbarkeit seiner Cloud-Plattform IMIconnect für Unternehmenkommunikation auf der Salesforce AppExchange bekanntgegeben. Auf diese Weise können Unternehmen, die die Salesforce-Plattform nutzen, eine bidirektionale, triggerbasierte Kundenkommunikation über mehr als 10 Kommunikationskanäle hinweg - darunter SMS, WhatsApp, Apple Business Chat, In App und Push - schnell einführen und koordinieren.



Die IMIconnect for Salesforce- App erweitert die bestehenden Kundeninteraktionsfunktionen der Salesforce Service Cloud, der Sales Cloud, der Commerce Cloud und Field Service Lightning, um eine proaktive Kundenbindung zu ermöglichen und die Kosten für die Betreuung von Kunden über Kontaktpunkte hinweg zu reduzieren. Unternehmen werden in der Lage sein, ihre Kommunikation - wie unter anderem etwa Bestell- und Lieferbenachrichtigungen bei Einzelhändlern, Technikerterminbuchungen bei Versorgungsunternehmen und die Begrüßung von Kunden bei Mobilfunkbetreibern - durch eine einfache Integration in Salesforce zu automatisieren.

Die "IMIconnect for Salesforce"-App ist jetzt auf der AppExchange unter https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FYEGIUA5 verfügbar.

IMIconnect bietet Omnichannel-Kundenkommunikation im gewünschten Maßstab

Inzwischen konkurrieren über 80 % der Unternehmen vorwiegend auf Basis der Kundenerfahrung. Digitale bidirektionale Kommunikationskanäle werden für Unternehmen aller Branchen zur geschäftskritischen Kommunikation, um proaktiv mit ihren Kunden zu kommunizieren. [1] Mit der IMIconnect-Plattform für Kundenkommunikation, die jetzt in der AppExchange integriert ist, können Salesforce-Kunden proaktive, triggerbasierte Kommunikation an verschiedenen Punkten des Kundenbetreuungsprozesses koordinieren.

Jay Patel, Chief Executive von IMImobile, kommentierte dies wie folgt: "Die Verbraucher von heute erwarten die gleichen vernetzten Erfahrungen mit Unternehmen wie mit ihren Freunden und ihrer Familie, über bidirektionale digitale Kanäle mit ihrem Smartphone oder Tablet. Die Fähigkeit von Unternehmen, ihren Kunden die Wahl der Kanäle mit einem hohen Automatisierungs- und Integrationsgrad zu bieten, ist für ein differenziertes Kundenerlebnis und die Senkung der Betriebskosten von entscheidender Bedeutung. Dank der Integration von IMIconnect in die AppExchange können Salesforce-Kunden eine vernetzte Kundenerfahrung über alle Kommunikationskanäle hinweg anbieten."

"Wir freuen uns, IMIconnect auf der Salesforce AppExchange willkommen zu heißen, da das Unternehmen Kunden eine aufregende neue Möglichkeit bietet, bidirektionale Kundeninteraktionen zu automatisieren", sagte Mike Wolff, SVP, ISV Sales, Salesforce. "Das exponentielle Wachstum der AppExchange unterstreicht die enorme Chance, die das gesamte Salesforce-Ökosystem bietet, um innovative Lösungen zu schaffen und den Kundenerfolg zu steigern."

Jay Patel fuhr fort: "Salesforce ist ein weltweit führendes und innovatives Unternehmen im Bereich der Kundenbindung und hat erkannt, dass der Schlüssel zu einer erfolgreichen Kundenkommunikation darin besteht, dass Unternehmen eine Omnichannel-Strategie verfolgen. Wir freuen uns, unsere IMIconnect-Plattform für Unternehmenskommunikation in die weltweit führende Plattform für die Verwaltung von Kundenbeziehungen integrieren zu können."

Die Salesforce AppExchange, der weltweit führende Cloud-Marktplatz für Unternehmen, bietet Unternehmen die Möglichkeit, bei Verkauf, Dienstleistungen, Vermarktung und Kundenbindung völlig neue Wege zu gehen. Mit mehr als 5.000 Lösungen, 6 Millionen Kundeninstallationen und 80.000 Peer-Reviews ist sie die umfassendste Quelle für Technologien in den Bereichen Cloud, Mobilgeräte, Soziale Medien, IoT, Analytik und Künstliche Intelligenz.

Über IMImobile PLC

IMImobile ist ein Anbieter von Kommunikationssoftware, mit dessen Lösungen Unternehmen ihre digitale Kommunikation und Interaktion mit Kunden automatisieren können, um die Kundenerfahrung zu verbessern und die Betriebskosten zu senken.

Die Cloud-Softwareplattform von IMImobile für Unternehmenskommunikation verwaltet weltweit jährlich über 42 Milliarden Nachrichten. Zu den Unternehmen, die auf uns setzen, wenn es um ein intelligenteres digitales Kundenengagement geht, zählen Hermes, Centrica, AA, O2, EE, BT, Foxtons, Pizza Hut, Vodafone, MTN, drei der größten Einzelhandelsbanken im Vereinigten Königreich und öffentliche Einrichtungen auf der ganzen Welt.

IMImobile hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Niederlassungen in Hyderabad, Toronto, Little Rock, Dubai und Johannesburg. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.100 Mitarbeiter. IMImobile ist am AIM-Markt der Londoner Börse unter dem TIDM-Code IMO notiert.