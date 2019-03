Berlin (ots) - Die Europäische Volkspartei (EVP) hat heute Abend beschlossen die Mitgliedschaft der ungarischen Fidesz-Partei von Viktor Orbán bis zum Herbst zu suspendieren.



Der AfD-Bundessprecher und Europaabgeordnete Prof. Dr. Jörg Meuthen erklärt dazu:



"Diese Ehe zwischen der EVP und der Fidesz-Partei von Viktor Orbán kann nicht mehr glücklich werden. Beide haben sich in komplett andere Richtungen entwickelt und passen nicht mehr zueinander. Da wird auch keine Paartherapie mehr helfen. Schauen wir uns das zunächst weiter an."



