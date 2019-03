Fishawack, ein führender unabhängiger Spezialist im Bereich Gesundheitskommunikation kündigt die Übernahme von Dudnyk, einer Einrichtung für Gesundheitskommunikation mit Sitz in Philadelphia, USA, an. Dudnyk ist ein Volldienstleister, der sich auf die Erstellung authentischer Markenerfahrungen aus der Praxis spezialisiert hat, die Fachärzte und deren Patienten zusammenführen. Das Unternehmen nutzt strategische, wissenschaftliche und kreative Fähigkeiten, um Kunden in der Biotech-, pharmazeutischen und Medizinproduktbranche zu betreuen.

Das Ziel von Fishawack besteht in der Erweiterung des Dienstleistungsspektrums im Bereich Gesundheitskommunikation, das Teams im Bereich Handel und Medizin angeboten werden kann. Das Unternehmen verfügt inzwischen über Kreativ-Niederlassungen im Gesundheitsbereich von Ost- nach West-USA und in Europa.

"Dudnyk stattet Fishawack mit seiner besonderen Expertise im Bereich seltene Krankheiten, in der Onkologie und in der Entwicklung bahnbrechender molekularer Arzneimittel aus", erklärt Christopher Tobias, Präsident von Dudnyk. "Unser erfahrenes Team wird das bereits weitreichende Angebot von Fishawack vervollständigen, insbesondere auf dem Gebiet der kommerziellen Strategie und kreativen Erfahrung."

"Fishawack wollte eine hochrangige Marketing-Filiale fürs Gesundheitswesen angliedern und hatte nun großes Glück, die Partnerschaft mit Dudnyk eingehen zu können", erklärt Oliver Dennis, CEO der Fishawack Unternehmensgruppe. "Das Dudnyk-Führungsteam kümmert sich ganz klar um die Personen, Kunden sowie um die Patienten mit seltenen Krankheiten und Krebserkrankungen, für die es Dienstleistungen erbringt. Die Werte des Unternehmens passen sehr gut zu den unseren."

Fishawack ist ein bedeutender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Gesundheitskommunikation für Teams im medizinischen sowie im Marketing-Sektor. Seine bisherigen Übernahmen spiegeln die Überzeugung wider, dass sich die Teams gemeinsam stärker präsentieren können als allein. "Es geht nicht nur um die Übernahme", so Gail Flockhart, Präsident der Gruppe. "Es geht darum, die Synergien Wirklichkeit werden zu lassen, was heißt, Talente organisationsweit miteinander zu verbinden. Das Beste jeder Übernahme ist es zu entdecken, was wir voneinander lernen können."

"Fishawack zählt nicht zu den herkömmlichen Netzwerken, die mit möglichen Partnern Kontakt aufnehmen, wenn der Kundenbedarf steigt; wir bauen stattdessen sehr früh hochleistungsfähige Geschäftsbeziehungen mit anderen Unternehmen auf", so Oliver Dennis. "Dies ist wichtig für unsere Kunden, die von kontinuierlichen Beziehungen mit uns und Teams abhängig sind, auf die sie sich verlassen können. Wir ändern derzeit den Fishawack-Handelsnamen so, dass diese Grundüberzeugungen widergespiegelt werden. Und wir sind sehr daran interessiert, dies in naher Zukunft der Gesundheitsmarketing-Community mitzuteilen."

Fishawack erhielt Finanzberatung und rechtliche Unterstützung von Rick Stark und Phil Hall von KPMG sowie George Danczak und James Finney von Addleshaw Goddard LLP (Vereinigtes Königreich). Ihr finanzieller Sponsor ist LDC.

Für weitere Informationen über die Fishawack Group kontaktieren Sie bitte Gail Flockhart, Präsident der Gruppe, unter gail.flockhart@fishawack.com. Weitere Informationen über Dudnyk erhalten Sie über Christopher Tobias, PhD, Präsident, unter ctobias@dudnyk.com

Über die Fishawack Group

Die Fishawack Group of Companies ist einer der größten unabhängigen Spezialisten für medizinische Kommunikation und medizinisches Marketing mit Teams im Vereinigten Königreich (Knutsford, Oxford, London und Brighton), den USA (Philadelphia, PA, und San Diego, CA), der Schweiz (Basel) und Indien (Hyderabad).

Fishawack besteht aus zwei internationalen Geschäftsbereichen, Fishawack Medical Communications, der Dienstleistungen in den Bereichen medizinische Kommunikation, wissenschaftliches Engagement, Publikationen, Marktzugang, strategische Beratung und Vordenkerberatung entwickelt und erbringt und Fishawack Creative, der strategische Planung, kreative Entwicklung, Werbung und Verkaufsförderung sowie taktische Umsetzung anbietet.

Wir haben uns einen Ruf für Spitzenleistungen, Kreativität und Transparenz geschaffen.

Über Dudnyk

Die preisgekrönte Agentur Dudnyk befindet sich seit den letzten 25 Jahren in Privateigentum und hat sich als Volldienstleister für Werbung in der Gesundheitsbranche auf die Erstellung authentischer Markenerfahrungen aus der Praxis spezialisiert, die Fachärzte und deren Patienten zusammenführen. Das Unternehmen nutzt strategische, wissenschaftliche und sehr kreative Fähigkeiten, um Kunden in der Biotech-, pharmazeutischen und Medizinproduktbranche zu betreuen. Dudnyk bietet eine einzigartige Unternehmenskultur, fördert die individuelle berufliche Laufbahn und unterstützt eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Erfahren Sie mehr unter dudnyk.com oder @DudnykHealth.

