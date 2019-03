Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BAYN: Bayer am 20.3. -9,61%, Volumen 490% normaler Tage , BMW: BMW am 20.3. -4,94%, Volumen 260% normaler Tage , WDI: Wirecard am 20.3. -3,60%, Volumen 53% normaler Tage , EOAN: E.ON am 20.3. 1,34%, Volumen 134% normaler Tage , BEI: Beiersdorf am 20.3. 1,40%, Volumen 131% normaler Tage , FRE: Fresenius am 20.3. 1,41%, Volumen 99% normaler Tage , DAX: -1,57% Aktie Symbol SK Perf. Fresenius FRE 49.510 1.41% Beiersdorf BEI 88.560 1.40% E.ON EOAN 9.824 1.34% Wirecard WDI ...

