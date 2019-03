Bayer: Warum Glyphosat der Untergang sein könnte

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bayer-Konzerns (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) in Deutschland werden mit insgesamt 379 Mio. Euro am Geschäftserfolg des Jahres 2018 beteiligt. Weltweit schüttet das Unternehmen über sein globales Bonussystem (Global STI) insgesamt rund 1,1 rd. Euro an Erfolgsprämien an die teilnehmenden Beschäftigten aus.

Angesichts der jüngsten Turbulenzen gar nicht so selbstverständlich. Zumal der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern zuletzt eine neue Hiobsbotschaft einstecken musste. Und natürlich stehen dabei erneut Monsanto und Glyphosat im Mittelpunkt.

Die Tochter Monsanto verlor nun einen Teilprozess in Kalifornien, in dem es um mutmaßliche Krebsrisiken von auf Glyphosat basierenden Produkten ging. Eine Jury entschied, dass der auf Glyphosat basierende Unkrautvernichter Roundup ein wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebserkrankung des Klägers Edwin Hardeman gewesen sei.

