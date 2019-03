Von Stephen Nakrosis

NEW YORK (Dow Jones)--Ein Unterausschuss des Senats wird sich nach den zwei tödlichen Abstürzen von Maschinen des Typs Boeing 737 MAX am Mittwoch nächster Woche mit dem Thema Flugsicherheit befassen. Senator Ted Cruz, der Vorsitzende des Unterausschusses für Luft- und Raumfahrt hat Vertreter der Bundesluftfahrtbehörde FAA, des Verkehrsministeriums und der Behörde, die sich mit Unglücksfällen im Transportwesen befasst, geladen.

Der Ausschuss will zu einem späteren Zeitpunkt auch noch Vertreter von Flugzeughersteller wie Boeing sowie Piloten und andere Experten befragen.

"Im Lichte der jüngsten Tragödie in Äthiopien und des anschließenden Flugverbots für die Boeing 737 MAX wird diese Anhörung alle Herausforderungen der Sicherheit in der kommerziellen Luftfahrt untersuchen, einschließlich aller spezifischen Probleme, die bei den jüngsten Unfällen sichtbar wurden", heißt es in der Terminankündigung.

