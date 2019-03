Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Remo Tech (http://remo-ai.com/), der Schöpfer der KI-Videokamera, gibt bekannt, dass die erste Auto-Director-KI-Kamera OBSBOT Tail, ab heute auf Indiegogo vorbestellt werden kann.



Die OBSBOT Tail ist dafür konzipiert, aktive Momente im Leben festzuhalten, ohne dafür einen Kameramann zu benötigen. Sie ist kompakt, verfügt jedoch über einen leistungsstarken HiSilicon Hi3559A-Prozessor, der die Action selbst bei wenig Licht mit bis zu 4k/60 fps verfolgt, automatisch vergrößert und einfängt. Auf Nachfrage unserer Kunden kann die OBSBOT Tail nun nicht nur die Bewegungen von Menschen, sondern auch die von Tieren tracken.



Der neue Filmmodus "Pet Pal" kann aktiviert werden, indem man Haustiere einfach über die mitgelieferte Obsbot Studio-App auswählt, die sie aufnimmt und in der Mitte des Bildes hält. Haustierbesitzer haben endlich die Hände frei und können den Augenblick genießen beim Herumtollen mit ihrer Katze im Haus oder beim Spielen im Freien mit ihrem Hund.



"Die Einführung der OBSBOT Tail auf Indiegogo (https://www.indiego go.com/projects/obsbot-tail-world-s-first-auto-director-ai-camerahtt ps://www.indiegogo.com/projects/obsbot-tail-world-s-first-auto-direct or-ai-camera) wird unsere proprietäre KI-Kameratechnologie in neue Communities bringen, die unsere Vision teilen, sich über die Grenzen der traditionellen Kamerabranche hinwegzusetzen," sagte Bo Liu, CEO und Gründer von Remo Technology. "Und in Verbindung mit der Ankündigung von Pet Pal stellen wir noch mehr Möglichkeiten vor, damit unsere Befürworter mit OBSBOT Tail die einmaligen Momente mit ihrer ganzen Familie, einschließlich ihrer Katzen und Hunde, filmen können."



Die OBSBOT Tail, die erstmals auf der CES 2019 vorgestellt wurde, (https://drive.google.com/open?id=1h9wzW2Jc44g_iKgmi4xT9HxNLqaIYDKH), erhielt Auszeichnungen wie "The Innovation that Stole the Show von Variety (https://variety.com/2019/digital/news/best-of-ces-2019-1203105641/) ,"Best Creator Tool" von The Verge (https://www.theverge.com/2019/1/ 8/18173350/remo-obsbot-tail-ai-camera-4k) und "Best/Coolest of CES" von USA TODAY (https://www.usatoday.com/story/tech/talkingtech/2019/0 1/07/ces-2019-connected-shoe-tops-out-5-coolest-things-list/247325200 2/), CNET (https://www.cnet.com/g00/news/ces-2019-obsbot-tail-keeps-y ou-in-the-shot-with-ai/) und SlashGear (https://www.slashgear.com/the-best-of-ces-2019-10561237/).



Die OBSBOT Tail auf Indiegogo (https://www.indiegogo.com/projects/ obsbot-tail-world-s-first-auto-director-ai-camerahttps://www.indiego go.com/projects/obsbot-tail-world-s-first-auto-director-ai-camera) durchlief eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, die über 400.000 USD einbrachte.



Sie kann jetzt für einen Frühbucherpreis von 489 USD vorbestellt werden.



Die Pressemappe von Remo Technology finden Sie hier (https://driv e.google.com/drive/folders/1JRvqXm9ZMVj8to-NNEJsm_PdQHrtNYTH?usp=shar ing).



Informationen zu Remo Tech



Das 2016 gegründete Unternehmen Remo Technology mit Hauptsitz in Shenzhen, China und einem Forschungszentrum in Hangzhou, China entwickelt Kameras, die sich mit neuen Ideen und Technologien, wie etwa durch den Einsatz von KI-Systemen, über die Grenzen der traditionellen Kamerabranche hinwegsetzen. Als Hauptmarke von Remo Tech präsentierte "OBSBOT" der Welt im Januar 2019 die erste Auto-Director-KI-Kamera "OBSBOT Tail".



Weitere Informationen zu Remo Tech erhalten Sie unter http://remo-ai.com/



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/838627/OBSBOT_tail.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/808363/Logo.jpg



OTS: OBSBOT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133332 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133332.rss2



Pressekontakt: Elisa Tong +86 13552042308 elisatong@remo-ai.com