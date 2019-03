Das ist ein schwerer Schlag, insbesondere bei 4,4 Mrd. Euro Umsatz. Eine bündige Erklärung gibt es dafür heute nicht aber beinahe 1 Mrd. Euro Umsatz in Bayer, die immerhin ein Gewicht von 7,2 % im Dax hat, sind ein Schlag für den Gesamtmarkt. Dazu kommen noch 310 Mio. Euro Umsätze in BMW, womit die Stimmung im Keller ist. Der Fall Bayer wird damit zu einer Stimmungsfrage. Zwei bis drei Tage Beruhigung der Gemüter sind die Folge. Denn gestern Abend sackte der Dax noch deutlich unter 11.600 ab. Das Ganze wird also knapp.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info