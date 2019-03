Leoni versetzte dem Markt einen heftigen Schrekken. Damit hatten die Händler nicht gerechnet: Der Umsatz kletterte zwar um rd. 3,6 % auf 5,1 Mrd. €. Dafür aber sackte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um sage und schreibe 36 % auf 144 Mill. € ab, die EBIT-Marge entsprechend von 4,6 auf 2,8 %. Der Vorstand will natürlich gegensteuern: Arbeitspätze werden abgebaut, vermutlich 2 000 Jobs, das Portfolio wird durchgecheckt, der Finanzvorstand wurde abgelöst. Man wird sehen, ob dies reicht, das verlorengegangene Vertrauen am Markt wieder aufzubauen. Tatsache aber bleibt: Leoni ist noch immer ein Unternehmen mit herausragendem Produkt-, Leistungs- und Technologieportfolio im Segment Kabeltechnik. Deshalb eröffnen die enttäuschenden Zahlen für 2018 auch eine sehr gute Chance, in dieses Papier einzusteigen. Der Markt sah das zunächst genauso: Bereits am Montag verlor der Kurs von 22,41 auf 17,80 €. Nachdem die Medien vom 2018er-Resultat am Dienstag berichtet hatten, ging es noch leicht auf 17,40 € hinunter, ehe es anschließend bis auf 18,25 € aufwärtsging. Per Redaktionsschluss: 17,38 €. So verständlich die Reaktion der Händler auch war: Vor dem Hintergrund der Qualität von Leoni bleiben wir bei diesem Titel mit dabei!



