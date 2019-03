SFC Energy: PBF Group B.V. erhält weiteren Serienfolgeauftrag über Netzteile für Sicherheits- und Kommunikationsanwendungen DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge SFC Energy: PBF Group B.V. erhält weiteren Serienfolgeauftrag über Netzteile für Sicherheits- und Kommunikationsanwendungen 21.03.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy: PBF Group B.V. erhält weiteren Serienfolgeauftrag über Netzteile für Sicherheits- und Kommunikationsanwendungen - Folgeauftrag basiert auf dem Erfolg der PBF-Produkte in diesen Anwendungen; bereits über 100.000 PBF-Hochleistungsnetzteile weltweit verkauft - Die PBF-Netzteile werden in Beschallungs- und professionellen Audiosystemen eingesetzt - Auftragsvolumen: insgesamt ca. EUR 940.000 Brunnthal/München, Deutschland, 21. März 2019 - PBF Group B.V., die niederländische Tochter der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter stationärer und mobiler Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen weiteren Folgeauftrag von einem großen internationalen Sicherheitssystemanbieter zur Lieferung von Netzteillösungen für Sicherheits- und Kommunikationsanwendungen erhalten. Der Auftrag wird in 2019 und 2020 einen Gesamtumsatz in Höhe von ca. EUR 940.000 erzielen. "Unsere Netzteile haben sich im Verlauf der vergangenen drei Jahre im Betrieb der hochempfindlichen, sicherheitskritischen Systeme bewährt. Der Folgeauftrag belegt ihre zahlreichen Vorteile", sagt Hans Pol, Geschäftsführer von PBF und Vorstandsmitglied bei SFC Energy. "Der Kunde schätzt insbesondere die Kombination von Stromerzeugung, Power Management und Service, die PBF auszeichnet." Die hochempfindlichen und sicherheitsrelevanten Audiosysteme an Flughäfen, Bahnhöfen und Veranstaltungsorten benötigen "sauberen" Strom, d. h. eine stabile elektrische Versorgung mit sehr niedriger, präziser Spannungswelligkeit. Zwischen Stromquelle und Gerät stellen die Netzteillösungen von PBF sicher, dass die Geräte stets mit der exakt benötigten Spannung versorgt werden. Dies spart Energiekosten im Gerätebetrieb, steigert die Leistungsfähigkeit der Geräte und verlängert ihre Lebensdauer. Der Folgeauftrag unterstreicht die hervorragende Leistungsbilanz der PBF-Produkte in diesen Anwendungen. PBF hat weltweit bereits über 100.000 Hochleistungs-Netzteile verkauft. Weitere Informationen zu SFC Energy, PBF sowie dem Leistungselektronik- und Stromerzeugungsportfolio von SFC Energy unter www.sfc.com und www.pbfgroup.nl. Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ( www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 40.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578). Zu PBF Group B.V. PBF Group B.V. ( www-pbfgroup.nl), ein international tätiges Unternehmen der SFC Energy Gruppe, ist ein Experte für Schaltnetzteillösungen und Spezialspulen. PBF entwickelt, produziert und vertreibt extrem zuverlässige standardisierte und semistandardisierte Powerplattformlösungen für die hochdynamischen Anforderungen in Laser- und Halbleiterherstellungsanlagen, Analytik-Anwendungen und anderen Hightech-Industriesystemen. 