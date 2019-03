FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C38 XFRA GB00B8VZXT93 CREST NICHOLS.HLDGS LS-05 0.254 EUR

HB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.185 EUR

RYS1 XFRA GB00B7T77214 ROYAL BK SCOTLD GRP LS 1 0.128 EUR

2T41 XFRA US88104R2094 TERRAFORM POWER A NEW 0.177 EUR

FM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.106 EUR

2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.440 EUR

13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.282 EUR

2NI XFRA CA4609191032 INTERTAPE POLYMER GRP 0.123 EUR

0T5 XFRA US90041L1052 TURNING POINT BRA. DL-,01 0.040 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.094 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.066 EUR

SCA1 XFRA SE0000171886 SVENSKA CELL.A FR.SK 3,33 0.168 EUR

NYY XFRA GB0006523608 NWF GROUP PLC LS-,25 0.012 EUR

SGCC XFRA CA25374Q4043 DIFFERENCE CAP. FINL 0.066 EUR

A5G XFRA IE00BF0L3536 AIB GROUP PLC EO -,625 0.170 EUR

1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.147 EUR

LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.075 EUR

1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.141 EUR

68S XFRA US83418M1036 SOLARIS OILFIELD A DL-,01 0.088 EUR

78C XFRA GB00B89J2419 CLINIGEN GROUP PLC LS-001 0.023 EUR

2OS XFRA GB00BM7S7K96 ONESAVINGS BANK LS -,01 0.120 EUR

BZTA XFRA NZAIAE0002S6 AUCKLD INTL AIRPORT O.N. 0.078 EUR

FLQ XFRA NZFBUE0001S0 FLETCHER BUILDING 0.048 EUR

1BF XFRA GB00BGXQNP29 PHOENIX GRP HLDGS LS-,10 0.272 EUR