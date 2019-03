die US-Notenbank Fed wird den Leitzins im laufenden Jahr eigenen Angaben zufolge nicht mehr anheben. Zudem will sie den Abbau ihrer Bilanzsumme per Ende September einstellen. Erwartungsgemäß wurde der Leitzins daher in der Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent belassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...