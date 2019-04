Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag: Wir alle wollen, dass unsere Kinder stark durchs Leben gehen und sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Was können Eltern tun, um ihren Kindern die nötige Portion Mut und Kraft mit auf den Weg zu geben? Marco Chwalek hat nachgefragt:



Sprecher: Es gibt Kinder, die selbstbewusst in der Schule und beim Sport auftreten, und andere Kinder, die schon bei kleinen Aufgaben unsicher handeln, berichtet das Apothekenmagazin "Baby und Familie". Chefredakteurin Stefanie Becker erklärt, was Mütter und Väter dazu beitragen können, damit ihr Kind mutig seinen Weg gehen kann:



O-Ton Stefanie Becker: 22 Sekunden



"Ja, ein Kind, das sich immer auf die Eltern verlassen kann und zuhause wertgeschätzt wird, das traut sich etwas zu und erhält so auch eine mentale Stärke. Wenn Eltern aber unterschiedlich reagieren, zum Beispiel, dass sie einmal das Kind trösten, wenn es sich wehgetan hat und das nächste Mal ihm klarmachen, dass es sich nicht so anstellen soll, dann verunsichert das natürlich das Kind."



Sprecher: Was sind die Voraussetzungen damit ein Kind wieder aufsteht und weitermacht, wenn es hingefallen ist?



O-Ton Stefanie Becker: 16 Sekunden



"Auf einen Nenner gebracht: Liebe, Wärme und weniger in Watte packen. Wer will, dass sein Kind stark wird, der muss ihm auch die Möglichkeit geben, Situationen selbst zu meistern und nicht sofort zu Hilfe zu eilen. Das ist gut fürs Selbstbewusstsein und macht mutig."



Sprecher: Wie kann man sein Kind unterstützen, damit es sich nicht entmutigen lässt?



O-Ton Stefanie Becker: 16 Sekunden



"Vor allem, indem die Eltern Vorbilder sind und selbst Zutrauen in die Zukunft haben. Zum anderen, indem sie ihrem Kind immer wieder Mut machen und es auch mal Verantwortung übernehmen lassen. Also zum Beispiel: Ein älteres Kind für jüngere Geschwister im Kindergartenalter."



Abmoderationsvorschlag: Eltern sollten also immer an ihr Kind glauben, ihm ihre Liebe zeigen und mit ihm viel Zeit verbringen, denn so wird das Selbstvertrauen gestärkt, rät "Baby und Familie".



OTS: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54201 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54201.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de