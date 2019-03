Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1419 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am späten Vorabend.Die Entscheidung hatte den US-Dollar belastet, was sich auch gegenüber dem Franken zeigt. Aktuell kostet ein US-Dollar 0,9916 Franken und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Derweil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...