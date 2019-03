Warren Buffett, oder, wie die meisten Leute ihn kennen, das "Orakel von Omaha", ist wohl der größte lebende Investor. Begonnen hat er mit einem Grundkapital von etwas über 110 US-Dollar im Jahr 1942. Jetzt ist Buffetts Portfolio heute fast 83 Mrd. US-Dollar wert - und er hätte gut über 100 Mrd. US-Dollar auf dem Konto, wenn er nicht in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Summen in philanthropische Projekte gesteckt hätte. Aber auch der größte Investor der Welt hat Probleme. Nämlich die Frage: Was ...

