Ladengeschäft wird über Bereich für eine Lounge und Veranstaltungen von Weekend LIVE verfügen

NEW YORK, NY, USA (21. März 2019) - Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: POT - FWB: 0OS1 - OTCQB: WKULF) gibt bekannt, dass das Unternehmen sich einen Standort in Long Beach (Kalifornien) gesichert hat, um den ersten Concept Store des Unternehmens in den USA zu eröffnen.

Für unseren Wachstumsplan ist es wichtig, dass wir mehrere Berührungspunkte für unsere Produktangebote einrichten und einer davon ist der Einzelhandel, wo wir unsere Kunden aufklären und von ihnen lernen können, während sie mit unseren Marken interagieren, meint Herr Paul Chu, President und CEO von Weekend Unlimited.

Hier die wichtigsten Fakten:

- Die Ladenfläche von 5.000 ft2 wird Verkaufsflächen auf 2.500 ft2 sowie einen Weekend LIVE-Loungebereich mit 2.500 ft2 umfassen

- Einzelhandelsschwerpunkt liegt auf CBD- und Wellnessprodukten, darunter die Marken von Weekend

- Kundenerlebnis und Feedback der Kunden zu den Produkten und Marken stehen im Mittelpunkt

- Community Outreach- und Aufklärungsseminare für den Weekend LIVE-Bereich geplant

- Concept Store von Weekend soll am 20. April (ein Feiertag für Cannabisenthusiasten), der Weekend LIVE-Bereich später eröffnet werden.

Das Design des Ladens ist darauf ausgerichtet, den Kunden mehrere Produktlinien, darunter auch die Marken von Weekend, anzubieten. Das Erlebnis wird mit dem Weekend LIVE-Bereich im Obergeschoss auf die nächste Ebene gehoben; hier werden Veranstaltungen und Aufklärungsseminare ausgerichtet. Außerdem dient der Raum als Lounge mit einer Bar, die Hanf-Smoothies, Kaffee und CBD-Nahrungsmittel anbietet, so Herr Chu weiter.

Über Weekend Unlimited Inc.

Weekend Unlimited nutzt seine umfangreichen Beziehungen in der Branche, um eine Lifestyle-Marke mit Premium-Produkten zu etablieren und den Kunden die besten Momente ihres Lebens zu bieten. Das Unternehmen verbindet und skaliert kleine bis mittlere Marken, vor allem in den Kategorien Blüten, Extrakte und Lebensmittel. Weekend Unlimited Marken verfügen über erstklassige Betriebsabläufe, Vertrieb und eine starke Umsatzentwicklung und sind somit ideale Kandidaten für den Einsatz von Kapital und Know-how durch den Zugang zu Technologien, Infrastruktur und zentralen Systemen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.weekendunlimited.com.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, sich möglicherweise als ungenau herausstellen könnten, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nicht als verlässlich gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

