H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 DGAP-News: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 21.03.2019 / 08:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 - Positive Beiträge aller Segmente sichern mit EUR 74,7 Mio. ein operatives Ergebnis auf robustem Niveau - Nettoergebnis von EUR 21,6 Mio. Salzbergen, 21. März 2019. Die H&R GmbH & Co. KGaA (H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) hat im Geschäftsjahr 2018 ein operatives Ergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) von EUR 74,7 Mio. (2017: EUR 97,9 Mio.) erreicht (zu den übrigen Ergebnisebenen vgl. Tabelle "Kennzahlen zur H&R KGaA"). Unter dem Strich belief sich das Konzernergebnis der Aktionäre auf EUR 21,6 Mio. (2017: EUR 32,1 Mio.) und lag damit - auch infolge der schwierigeren Marktbedingungen und politischen Herausforderungen - um EUR 10,5 Mio. unter dem Ergebnis des Vorjahres. Das Ergebnis je Aktie betrug EUR 0,59 (2017: EUR 0,88). Erzielt wurde das Ergebnis bei rohstoffpreisbedingt höheren Umsätzen in Höhe von EUR 1.114,2 Mio. Dies sind rund 9 % mehr als im vergangenen Jahr (2017: EUR 1.025,1 Mio.). Positive Ergebnisbeiträge aller Segmente Der Geschäftsbereich Chemisch-Pharmazeutische Rohstoffe mit seinen Segmenten Refining und Sales erzielte mit einem EBITDA von EUR 76,1 Mio. (2017: EUR 98,0 Mio.) den Hauptbeitrag zum Konzern-EBITDA. Allerdings hatte die Gesellschaft in diesem Bereich im Zuge der Rohölpreisentwicklung einen höheren Materialaufwand zu tragen, der sich nur zum Teil in Form höherer Produktpreise an die Kunden weitergeben ließ. International belastete vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China die geplante Entwicklung. Im Kunststoffbereich hinterließen die Diskussion um die Manipulation der Abgaswerte und die weltweit schwächelnden Absatzzahlen der Automobilbranche ihre Spuren. Das Segment erzielte ein operatives Ergebnis von EUR 3,0 Mio. (EBITDA 2017: EUR 3,7 Mio.). Cashflow-Entwicklung durch Net Working Capital - Bedarf geprägt Ausgehend vom niedrigeren Konzernergebnis blieb der operative Cashflow trotz des Rückgangs von EUR 46,2 Mio. auf EUR 23,3 Mio. deutlich positiv. Belastend wirkte sich vor allem der infolge der gestiegenen Rohstoffpreise höhere Net Working Capital - Bedarf aus. Die höheren Mittelabflüsse für Investitionen dämpften den Free Cashflow zusätzlich von EUR -11,9 Mio. auf EUR -46,4 Mio. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum Ende des Geschäftsjahres 2018 auf EUR 730,4 Mio. (31.12.2017: EUR 662,7 Mio.). Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg zum Bilanzstichtag auf EUR 357,4 Mio. (31.12.2017: EUR 342,7 Mio.) und quotierte bei 48,9 % (31.12.2017: 51,7 %). Kein Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung geplant Grundsätzlich hat die H&R für 2018 ein ausschüttungsfähiges Ergebnis erreicht. Trotzdem wird die Unternehmensführung der Hauptversammlung vorschlagen, auf die Auszahlung einer Dividende zu verzichten. Infolge des negativen Cashflows müsste eine Dividende kreditfinanziert werden, was die Verbindlichkeiten der Gesellschaft weiter anwachsen lassen würde. Die bestehenden Unklarheiten über die Förderhöhe der Flutschutzbaumaßnahmen am Hamburger Raffineriestandort sowie über die EEG-Befreiung am Standort Salzbergen nach der Neuregelung des EEG 2017 gebieten zusätzlich ein vorsichtiges Haushalten. Auch die anhaltend unsicheren wirtschaftlichen Perspektiven in unseren Kernmärkten und bei unseren Hauptkunden sprechen dafür, die Mittel im Unternehmen zu belassen. Ausblick Mit rund EUR 75 Mio. erreichten wir ein stabiles Ergebnis, das sich durchaus stärker an den Erfolgsjahren als den Krisenzeiten 2013/14 orientiert. Entsprechend selbstbewusst, aber auch realistisch formulieren wir unsere Erwartungen für 2019 und setzen uns als Zielgröße ein operatives Ergebnis (EBITDA) in der Spannbreite von EUR 75,0 Mio. bis EUR 90,0 Mio. Für eine vollständige Darstellung der Geschäftsentwicklung inklusive der Segmentberichterstattung und des Jahresabschlusses verweist die H&R KGaA auf den heute erscheinenden Geschäftsbericht 2018. Kennzahlen zur H&R KGaA: in Mio. EUR 2018 2017 - / + Umsatzerlöse 1.114,2 1.025,1 89,1 Operatives Ergebnis (EBITDA) 74,7 97,9 -23,2 in % vom Umsatz 6,7 9,6 -2,9 EBIT 40,6 54,8 -14,2 Ergebnis vor Ertragssteuern 33,7 46,2 -12,5 Konzernergebnis nach Steuern 22,3 29,5 -7,2 Konzernergebnis der Aktionäre 21,6 32,1 -10,5 Konzernergebnis je Aktie (EUR) 0,59 0,88 -0,29 Operativer Cashflow 23,3 46,2 -22,9 Free Cashflow -46,4 -11,9 -34,5 31.12.18 31.12.17 - / + Bilanzsumme 730,4 662,6 67,8 Konzerneigenkapital 357,4 342,7 14,7 Eigenkapitalquote (in%) 48,9 51,7 -2,8 Mitarbeiter (absolut) 1.664 1.692 -28 Kennzahlen der Segmente in Mio. EUR 2018 2017 - / + Umsatzerlöse ChemPharm Refining 694,5 616,8 77,7 ChemPharm Sales 374,9 357,2 17,7 Kunststoffe 55,0 59,6 -4,6 Überleitung -10,2 -8,5 -1,7 EBITDA ChemPharm Refining 46,0 63,7 -17,7 ChemPharm Sales 30,1 34,3 -4,2 Kunststoffe 3,0 3,7 -0,7 Überleitung -4,4 -3,8 -0,6 Kontakt: H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390 Mail: ties.kaiser@hur.com www.hur.com Die H&R GmbH & Co. KGaA: Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. 21.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: H&R GmbH & Co. KGaA Neuenkirchener Str. 8 48499 Salzbergen Deutschland Telefon: +49 (0)40 43 218 321 Fax: +49 (0)40 43 218 390 E-Mail: investor.relations@hur.com Internet: www.hur.com ISIN: DE000A2E4T77 WKN: A2E4T7 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 789897 21.03.2019 ISIN DE000A2E4T77 AXC0063 2019-03-21/08:10