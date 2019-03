Die Privatbank Berenberg hat Lanxess von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 55,00 auf 53,50 Euro gesenkt. Nach der jüngst unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien sei den Anlegern nun vollständig bewusst, wie sehr der Spezialchemiekonzern von dem schwächelnden Automobilmarkt abhänge, schrieb Analyst Anthony Manning in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere den negativeren Ausblick des Unternehmens./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-03-21/08:17

ISIN: DE0005470405