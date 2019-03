...wie vor 2,5 Jahren VW. Es war von Anfang an strittig, ob Bayer mit dem Kauf von Monsanto richtig liegt. Der damalige Chef war dagegen und schied kurzfristig aus (Dekkers). Die Risiken in den Schadenersatzklagen sind sehr schwer zu schätzen aber mit amerikanischem Recht vertraute Anwälte gehen immerhin von Größenordnungen um 5 bis 7 Mrd. $ für die Sammeklagen aus. Also: Keine Panik, aber bitte abwarten!



