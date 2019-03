CORESTATE beruft Lars Schnidrig zum neuen Chief Executive Officer und verlängert Vorstandsvertrag mit Thomas Landschreiber - Führungsstruktur nachhaltig ausgerichtet DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Personalie CORESTATE beruft Lars Schnidrig zum neuen Chief Executive Officer und verlängert Vorstandsvertrag mit Thomas Landschreiber - Führungsstruktur nachhaltig ausgerichtet 21.03.2019 / 08:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CORESTATE beruft Lars Schnidrig zum neuen Chief Executive Officer und verlängert Vorstandsvertrag mit Thomas Landschreiber - Führungsstruktur nachhaltig ausgerichtet Der Aufsichtsrat der CORESTATE Capital Holding S.A. ("CORESTATE") hat heute Lars Schnidrig mit Wirkung zum 1. April 2019 für vier Jahre zum Vorsitzenden des Vorstands und Chief Executive Officer (CEO) der Gesellschaft bestellt. Der 46-Jährige bisherige Finanzvorstand übt die Funktion des CEO und Vorstandsvorsitzenden bereits seit 31. Dezember 2018 interimistisch aus. Weiterhin verlängert der Aufsichtsrat die Bestellung von Thomas Landschreiber als Chief Investment Officer für weitere drei Jahre. Mit diesem Schritt wird die Führungsstruktur der Gruppe nachhaltig ausgerichtet. Lars Schnidrig verantwortet fortan die strategische Ausrichtung der CORESTATE Gruppe sowie unter anderem die zentralen Bereiche M&A, Finanzen, Investor Relations, Recht und Personal. Das operative Geschäft der Gruppe mit den Schwerpunkten Equity Raising und Investment Management liegt weiterhin in den Händen von Thomas Landschreiber. 21.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A. 4, Rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Luxemburg Telefon: +49 69 3535630-107 Fax: +49 69 3535630-29 E-Mail: IR@corestate-capital.com Internet: www.corestate-capital.com ISIN: LU1296758029 WKN: A141J3 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 790061 21.03.2019 CET/CEST ISIN LU1296758029 AXC0068 2019-03-21/08:32