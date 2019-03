flatex Morning-news Öl (WTI): Die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten leisteten ...

Die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten leisteten am Mittwoch Schützenhilfe für anziehende Rohölnotierungen, vor allem bei US-Leichtöl WTI. Die US-Lagerbestände fielen unerwartet stark um 9,6 Millionen Fass und lagen bei 439,5 Millionen Fass. Die US-Notenbankentscheidung führte zu einem schwächeren US-Dollar. Dies schob den Rohstoffmarkt zusätzlich an.

Zur Charttechnik: Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im Mai-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX markierte am 03. Oktober 2018 bei einem Kurs von 75,80 US-Dollar ein Mehrjahreshoch. Danach kam es zu einem signifikanten Preisverfall bis zum 24. Dezember 2018 zu einem Kurs von 43,46 US-Dollar. Diesen Kursverlauf heranziehend, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher zu identifizieren. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 63,43/68,15 und 75,80 US-Dollar. Die Unterstützungen kämen bei 55,80 und 51,08 US-Dollar in Betracht. Ein weiterer Unterstützungsbereich könnte aufgrund der 100-Tage-Linie (EMA) bei 56,84 US-Dollar liegen. Die 200-Tage-Linie (EMA) bei 59,17 US-Dollar wurde am Mittwoch bereits überwunden.

