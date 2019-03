Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 205 auf 212 Euro angehoben. Nach der bemerkenswerten Rally seit Jahresbeginn falle es ihm schwer, Argumente für eine weitere Aufwertung der Aktien des Rückversicherers zu finden, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vielmehr sei es nun Zeit für eine Pause./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / 16:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-03-21/08:59

ISIN: DE0008430026