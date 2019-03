Die Deutsche Bank hat das Kursziel für LafargeHolcim nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef von 54 auf 57 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der generelle Tenor sei, dass das aktuelle Geschäfts- und Preisumfeld des Baustoffkonzerns recht positiv sei, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem steche das Unternehmen im Branchenvergleich unter anderem dadurch seine Kostensenkungen positiv hervor./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / 02:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-03-21/09:01

ISIN: CH0012214059