Der DAX startete gestern knapp über der 11.700 Punkte-Marke in den Tag. Von da an ging es dann aber nur noch abwärts. Am Ende des Tages schloss er leicht über 11.600 Zählern. Das Minus betrug knapp 1,6 Prozent.



Marktidee: Nordex. Nordex verzeichnet seit einigen Monaten eine regelrechte Auftragsflut. Der positive Trend macht sich auch bei der Aktie bemerkbar. 2019 ging es bisher deutlich nach oben. Betrachtet man das langfristige Chartbild, ergibt sich sogar noch weiteres Aufwärtspotenzial.