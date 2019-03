Tesla will nach eigenen Aussagen viele ("many") der eigenen Verkaufsgeschäfte schließen und stattdessen online verkaufen - um die eingesparten Kosten an die Kunden weitergeben zu können. Das kann man einerseits so bewerten, dass das Unternehmen in der Tat die Kostenbasis verringert. Und angesichts der Tatsache, dass es z.B. beim Model 3 offensichtlich nicht schwierig ist, die produzierten Modelle zu verkaufen, würde ein reiner Online-Verkauf auch reichen. Andererseits ließe sich argumentieren, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...