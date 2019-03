Die Berentzen-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2018 mit einer Verdopplung des Konzernergebnisses auf 5,2 Mio. Euro nach 2,6 Mio. Euro in 2017 abgeschlossen. Berentzen-Aktionäre dürfen sich auf eine von 0,22 Euro auf 0,28 Euro erhöhte Dividende je Aktie freuen, gemäß des heute veröffentlichten Dividendenvorschlags für die Hauptversammlung am 22. Mai. Auf aktuellem Niveau entspricht dies einer Dividendenrendite von rund 4,5 %. Für 2019 kündigt der Getränkekonzern steigende Umsatzerlöse auf 164,7 und 173,4 Mio. Euro (2018: 162,2) und eine Ertragslage weitgehend auf Vorjahresniveau an. Die attraktive Dividendenrendite sowie ein günstiges KGV sprechen für die Berentzen-Aktie.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info