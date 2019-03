Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den geldpolitischen Äußerungen und der Aussicht auf nicht weiter steigende Zinsen bildenten in den USA die Banken gestern das Schlusslicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So hätten JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (-2,1%), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (-3,4%) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (-2,1%) deutlich nachgegeben. ...

