Das Analysehaus RBC hat ING von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft, aber das Kursziel auf 14,50 Euro belassen. Angesichts des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes sei das Geschäftsmodell der niederländischen Bank, das auf diversifizierten Erlösen aus Krediten und Gebühren beruhe, äußerst attraktiv, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kursabschlag sei angesichts dessen übertrieben./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / 19:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-03-21/10:04

ISIN: NL0011821202