Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach einem Analystentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Bei den Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 sei das Management des Mannheimer Schmierstoffherstellers sehr konservativ vorgegangen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kursrückgang der Aktie sei daher übertrieben gewesen und eröffne eine Möglichkeit zum Einstieg. Die Bewertung bewege sich zehn Prozent unter dem historischen Durchschnitt./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 07:32 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-03-21/10:06

ISIN: DE0005790430