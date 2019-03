Die Krones AG (ISIN: DE0006335003) will für das Jahr 2018 eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 1,70 Euro ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim aktuellen Börsenkurs von 74,65 Euro ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 2,23 Prozent. Die nächste Hauptversammlung der Krones AG findet am 5. Juni 2019 in Neutraubling statt. Die Ausschüttung entspricht 35,7 Prozent des Konzernergebnisses. ...

