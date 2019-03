Hannover (www.anleihencheck.de) - Die zurückliegende Betrachtungsperiode darf durchaus als "busy" beschrieben werden - es wurden in unserer Coverage sieben EUR-Benchmarktransaktionen für insgesamt EUR 5,2 Mrd. umgesetzt, so die Analysten der Nord LB.Bereits in der letzten Woche sei die französische Unédic an den Markt gekommen und habe EUR 1,5 Mrd. über zehn Jahre begeben. Der Bond sei bei OAT +16bp gepreist worden, nachdem die Guidance zunächst bei OAT +20bp gelegen habe. Das Orderbuch habe bei EUR 4,8 Mrd. gelegen. Die NIP habe nach Berechnungen der Analysten im leicht negativen Bereich gelegen, sodass der Bond innerhalb der Sekundärmarktkurve gepreist worden sei. Auch das Land Schleswig-Holstein sei aktiv gewesen und habe EUR 500 Mio. über ebenfalls zehn Jahre offeriert. Der Re-Offer Spread habe bei ms -3bp gelegen, was einem Tightening von 2bp im Pricingprozess entspreche. Das Orderbuch sei 2,6fach überzeichnet gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...