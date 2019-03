Zürich (ots) -



Wie viele andere Unternehmen des Service public steht die

Schweizerische Post vor grossen Herausforderungen: Sie muss sich in

einem Geschäftsumfeld behaupten, in dem Digitalisierung und der

globale Wettbewerb den Ton angeben. Gleichzeitig ist sie mit einem

engen regulatorischen Korsett und vielfältigen, teilweise

widersprechenden Erwartungen konfrontiert.

Avenir-Suisse-Wettbewerbsökonom Samuel Rutz zeigt in einem neuen

Forschungspapier auf, warum das Geschäftsmodell der Schweizerischen

Post nachhaltig erneuert werden sollte:



Anfangs März hat die Schweizerische Post ihre Zahlen für das

Geschäftsjahr 2018 bekanntgegeben. Dass rückläufige Gewinne

kommuniziert wurden, kam für die Branchenkenner wenig überraschend:

Die Post ist in einem regulatorischen Korsett gefangen, das noch aus

dem letzten Jahrhundert stammt und vor dem Hintergrund einer anderen

betrieblichen Realität entstanden ist. Im Bereich der Grundversorgung

mit Postdienstleistungen leistet sich die Schweiz bis heute eine

international einzigartige und entsprechend kostspielige Luxuslösung,

die immer weniger den Konsumbedürfnissen der Öffentlichkeit

entspricht. Die Postfinance erreicht nicht mehr ihr früheres

Rentabilitätsniveau, leidet unter den niedrigen Zinsen genauso wie

unter dem Hypothekar- und Kreditverbot. Schliesslich gibt es heute

ausser in der Schweiz weltweit keine Post mehr, die auch ein

Busunternehmen betreibt.



+++ Abspecken, entbündeln und privatisieren +++



Der Avenir-Suisse-Wettbewerbsökonom Samuel Rutz plädiert in

unserer neuesten Studie für eine Neudefinition des postalischen

Service public. Umfassende Reformen in allen drei Geschäftssparten

der Schweizerischen Post sind notwendig:



1. Beim klassischen Postgeschäft (Briefe, Pakete und Poststellen)

geht es vor allem um die Frage, wie viel postalische

Grundversorgung es in der digitalen Welt noch braucht und wie

diese finanziert werden soll. Neben einer Reduktion und

technologieneutralen Ausschreibung der Grundversorgung sollte

insbesondere das Restmonopol der Post auf Briefe bis 50g

abgeschafft werden. Diese würde den Wettbewerbsdruck auf die

Post erhöhen und die Tür für eine Modernisierung des

Postsektors öffnen - sogar dann, wenn die Schweizerische Post

vorerst weiterhin als alleinige Grundversorgerin in der Schweiz

agieren würde.

2. Die Postfinance ist vollständig zu privatisieren und aus ihrem

Regulierungskorsett zu befreien. Im Niedrigzinsumfeld wird das

Kredit- und Hypothekarverbot für die Postfinance zunehmend zum

Risiko. Die Postfinance sollte in eine privatrechtliche

Aktiengesellschaft überführt werden und die Schweizerische Post

anschliessend ihre Aktienmehrheit aufgeben. Auch der überholte

Grundversorgungsauftrag im Bereich des Zahlungsverkehrs gehört

abgeschafft - er ist ein Kind aus einer anderen Zeit.

3. Der Postauto-Skandal hat beispielhaft illustriert, welche

Risiken für den Staat und die Steuerzahler mit diesem

Unternehmenskonstrukt verbunden sind. Auch die Postauto AG, die

keinen Grundversorgungsauftrag hat, sollte privatisiert und

verkauft und das Gewinnverbot im regionalen Personenverkehr

überprüft werden.



Generell kann festgehalten werden: Je länger die überfälligen

Reformen im Postsektor hinausgezögert werden, desto höher ist das

Risiko, dass letztlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zur

Kasse gebeten werden müssen.



