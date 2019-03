Potsdam (ots) - Der VBB plant eine Azubi-Jahreskarte: Für 365 Euro sollen Auszubildende das ganze Jahr zum Arbeitsplatz aber auch zu Freizeitaktivitäten mit Bus und Bahn fahren können. Massive Kritik kommt vom SPD-Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt.



Dazu erklärt Franz Wiese, AfD-Landtagsabgeordneter aus Märkisch-Oderland:



"Überall im Land fehlen die Auszubildenden. Der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) hat da eine wirklich gute Idee: Das Pendeln für Azubis möglich und preislich attraktiv zu machen. Dumm nur, dass mit SPD-Mann Gernot Schmidt im VBB-Aufsichtsrat ein echter Spielverderber sitzt, der immer dann das Soziale in SPD vergisst, wenn es gilt, die wirklichen Probleme unserer Zeit anzupacken. Ich unterstütze die Azubi-Jahreskarte ausdrücklich, denn sie ist ein wichtiges Instrument, um viele noch freie Ausbildungsplätze zu besetzen, um jungen Brandenburgern eine Perspektive zu geben und vor allem um die ländlichen Räume für junge Leute attraktiv zu halten. Wenn Schmidt bemängelt, dass die Azubis die Karte auch nutzen würden, um am Wochenende nach Berlin zu fahren und das zu vollen Zügen führen könnte, kann ich nur lachen. Gerade an den Wochenenden sind viele Züge fast leer unterwegs und ein paar junge Leute, die zum Feiern in die Hauptstadt fahren, können die Züge gut verkraften. Vielleicht sollte Schmidt ja die schwere Dienstlimousine gelegentlich gegen eine Bahnfahrkarte tauschen. Das könnte seinen Blick für die Realitäten im Land schärfen."



OTS: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130777.rss2



Pressekontakt: Detlev Frye Telefon (0331) 966-1880 E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de



Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg: https://www.presseportal.de/nr/130777



Soziale Medien:



Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/