Dass Südkorea ein großes Interesse an der Wasserstofftechnologie bekundet und Nel mit ersten Aufträgen in diesem spannenden Markt Fuß gefasst hat, ist längst bekannt. Doch die Regierung wird konkreter und hat große Pläne bis 2035. Eine große News hat auch der CEO vom Nel-Partner Nikola Motor via Twitter angekündigt. Es stehen enorm spannende Wochen bevor.

Den vollständigen Artikel lesen ...