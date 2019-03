Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group: Jahresziele erreicht - Aktienanalyse Der Zulieferer NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) hat seine Jahresziele erreicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. Obwohl sich das Wachstum im vierten Quartal stark verlangsamt habe, seien die Erlöse 2018 um 6,6 Prozent auf rund 1,08 Mrd. ...

