Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach einem Analystentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der hessische Spezialist für Verbindungstechnik habe einen schwachen Jahresstart hingelegt, doch das Management sei zuversichtlich, in diesem Jahr eine leichte Margenverbesserung zu erreichen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem massiven Kurseinbruch sei die Aktie unterbewertet. Der Abschlag im Vergleich zu den Wettbewerbern liege bei 20 Prozent./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 09:23 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1H8BV3