Angesichts trüber Konjunkturprognosen der US-Notenbank Fed haben sich Anleger am europäischen Aktienmarkt am Donnerstag erneut zurückgezogen. Nach den deutlichen Vortagesverlusten verlor der Dax am Vormittag weitere 0,4 Prozent auf 11.557 Punkte. Der EuroStoxx50 lag 0,1 Prozent schwächer bei 3368 Zählern.

Den vollständigen Artikel lesen ...