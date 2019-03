Beim Rückversicherer Munich Re haben sich die Fundamentaldaten nach Einschätzung des Analysehauses Jefferies verbessert. Im Aktienkurs sei dies nach der bemerkenswerten Kursrally in diesem Jahr aber mittlerweile abgebildet, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Es falle ihm nun schwer, Argumente für eine weitere Aufwertung der Aktien des Rückversicherers zu finden. Daher stufte er sie mit einem von 205 auf 212 Euro angehobenen Kursziel von "Buy" auf "Hold" ab - ungern, wie er betonte. Es sei aber Zeit für eine Pause.

Für 2019 habe sich der Dax -Konzern attraktive Ziele gesetzt und zudem die Ziele für 2020 bestätigt. Kett geht davon aus, dass Munich Re die ambitionierten Ziele erreichen wird und das dürfte auch am Markt so gesehen werden.

Entsprechend der Einstufung "Hold" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von bis zu 15 Prozent, aber auch einen Kursverlust (abzüglich Dividende) von bis zu 10 Prozent erreichen kann./ajx/mis

Analysierendes Institut Jefferies.

ISIN DE0008430026

AXC0132 2019-03-21/11:05