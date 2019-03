Die OVB Holding AG (ISIN: DE0006286560) will wie im Vorjahr eine Dividende von 0,75 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 17,00 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,41 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 14. Juni 2019 in Köln statt. Die Gesamtvertriebsprovisionen stiegen 2018 gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent auf 231,3 Mio. ...

