Wien (www.anleihencheck.de) - Nach dem dynamischen Wochenbeginn ebbte die Emissionstätigkeit am EUR denominierten Credit-Markt am gestrigen Mittwoch spürbar ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Mit CNH Industrial sei lediglich ein Emittent aus dem Corporates-Sektor am Primärmarkt aufgetreten. Das Unternehmen habe eine Senior Anleihe (8 Jahre, EUR 600 Mio., Baa3/BBB/BBB-) bei MS+155 BP auf den Markt gebracht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...