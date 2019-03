US-Hersteller Ford kündigt Investitionen in Höhe von 900 Millionen Dollar bis zum Jahr 2023 an, um in der Produktionsstätte in Flat Rock im US-Bundesstaat Michigan Elektroautos der nächsten Generation sowie seine ersten autonomen Fahrzeuge zu produzieren. Die Investitionssumme wird fast komplett in den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Einführung einer zweiten Schicht fließen, um das Werk ...

