Hamburg (ots) - In der aktuellen GALA (Heft 13/2019, ab heute im Handel) spricht Babette Albrecht, 59, Witwe des 2012 verstorbenen Aldi-Nord-Miteigentümers Berthold Albrecht, erstmals über ihr Privatleben. Ein wichtiger Freund sei für sie der Düsseldorfer Designer Thomas Rath, 52, der derzeit in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" zu sehen ist. Albrecht sagt: "Ich bin sehr vorsichtig mit Freunden, es gibt für mich auch nur ganz wenige. (...) Wir lachen gern zusammen, und jeder gemeinsam verbrachte Augenblick ist ein Glücksfall."



Der Designer und sie teilen die Liebe zu Reisen, Musik und Kulinarik: "Gemeinsam kochen wir am liebsten! Wir legen viel Wert auf gesundes und ausgewogenes Essen, das wir bei uns im Sortiment finden und dann genießen", so die Aldi-Erbin.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de