Spätestens zu Ostern beginnt bei den meisten Deutschen die Urlaubsplanung. Deutschlands größtes Gesundheitsmagazin, die Apotheken Umschau, bringt in ihrer aktuellen März B-Ausgabe nun die heraustrennbare und kompakte "Checkliste Reiseapotheke", um perfekt vorbereitet in den Urlaub zu starten.



Die Leserinnen und Leser finden darin



- alles, was man für den Krankheitsfall in Sachen Arzneimittel und Wundversorgung einpacken sollte



- viele wertvolle Ratschläge für Chroniker: Sie sollten sich beispielsweise eine Liste aller Arzneien machen, die sie dauerhaft nehmen müssen. Hat man Präparatenamen und Wirkstoffbezeichnung notiert, kann man sie im Notfall nachkaufen



- Tipps zur Medikamenten-Aufbewahrung auf Reisen: So sollte man auf Flügen Medikamente im Handgepäck transportieren, im Auto unter dem Vordersitz ("Medikamente nie im heißen Auto liegen lassen")



- Tipps gegen den Jetlag, Reisedurchfall, Sonnenbrand und wie man einer Erkältung vorbeugt, z.B. durch Klimaanlagen ("Kühlen Sie bei großer Hitze etwa sechs Grad unter Außentemperatur").



Die neue "Checkliste Reiseapotheke" kann man sich zu Hause an die Pinnwand hängen und zum Einkauf in die Apotheke mitnehmen. Im Internet steht sie darüber hinaus kostenfrei zum Download zur Verfügung unter www.au-checkliste.de.



Zur Apotheken Umschau:



Die Apotheken Umschau ist in Deutschland das mit Abstand meistgelesene Gesundheitsmagazin. Mit zwei Ausgaben im Monat zeigt sie ihren Leserinnen und Lesern intelligente Wege auf, gesünder zu leben. Sie informiert zu allen wichtigen Themen rund um die Gesundheit, gibt wertvolle Ratschläge, vermittelt aktuelles medizinisches Wissen auf seriöse, fachlich kompetente und allgemein verständliche Weise. Sie erscheint in einer Auflage von 9.240.287 verkauften Exemplaren monatlich (A+B, IVW IV/2018) und wird von 19,21 Millionen Menschen jeden Monat gelesen (AWA 2018).



