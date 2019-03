Die Digitalisierung und das Internet haben die Medienbranche deutlich verändert und neuen Marktbedingungen unterworfen. Das Geschäft ist schneller und individualer geworden. Der strukturelle Wandel lässt sich am klassischen TV-Geschäft am besten festmachen, reicht aber viel weiter. Mit dem Internet haben sich moderne Streaming-Anbieter am Markt durchgesetzt. Das klassische TV-Geschäft wird dagegen immer unbeliebter. Damit sinken auch die Werbeeinnahmen.

Die ProSiebenSat.1 Media AG und ... (Volker Gelfart)

Den vollständigen Artikel lesen ...