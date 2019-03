marktEINBLICKE um 12: DAX erneut im Minus, Deutsche Bank im Fokus

Nach dem gestrigen Kurssturz legt der DAX auch am Donnerstag den Rückwärtsgang ein. Allerdings halten sich die Kursverluste in Grenzen, so dass das wichtigste deutsche Börsenbarometer nach einer schnellen Stabilisierung die positive Entwicklung der vergangenen Wochen fortsetzen könnte.

Die Lage an der Frankfurter Börse: